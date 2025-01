Morte e desaparecimento no Guandu

Uma mulher morreu e um homem está desaparecido após serem levados pela correnteza no Rio Guandu, ontem, na altura da antiga Estrada Rio São Paulo, Km 37. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 11h50 para resgate de duas pessoas na localidade conhecida como Prainha do Guandu.

O corpo da mulher, ainda não identificada, foi encontrado, removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). As buscas continuam pelo homem. Bombeiros trabalham na região com a ajuda do Grupamento de Busca e Salvamento, além do suporte com helicópteros.