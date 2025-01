Protesto e revolta após o enterro

Após o sepultamento, amigos motociclistas de Larissa, que trabalhava fazendo corridas de moto por aplicativo, fizeram um protesto na porta da casa onde o suspeito vive com sua companheira, Leandra Victoria de Sousa Fortunato. Ela também é suspeita de envolvimento no crime e teria fugido junto com Alan Gusmão.

Nas redes sociais, parentes de Juliana pediram Justiça: "uma prima excepcional. Uma irmã mais velha que eu não tive, mas tinha você, que agora foi tirada de mim. Não tenho nem palavras para descrever o tamanho da dor que sinto por ter perdido você. E o tamanho do ódio que estou desse canalha que fez isso contigo", disse um primo da jovem.

A mãe de Larissa também postou um apelo por Justiça. "Minha filha foi enterrada como um cachorro", disse sobre ela ter sido colocada em um canteiro.