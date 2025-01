Madrugada do 'BBB 25' após formação de Paredão tem primeira treta do programa

O segundo Paredão do BBB 25 está formado e a primeira treta da casa também. Após a noite tensa de decisão sobre quem enfrenta o voto do público para permanecer no reality, os brothers se estranharam e o clima ficou tenso na casa mais vigiada do Brasil.

Veja o resumo da madrugada desta segunda-feira, 27, pós formação do Paredão no BBB 25:

Bate e Volta

Após perder a última chance de escapar do Paredão, Raissa voltou abalada para casa e foi consolada pelos participantes.

Alívio

Guilherme e Dona Delma (Joselma) celebraram a vitória na prova Bate e Volta e foram recebidos com festa por Aline e Vinicius.

Acerto de contas

Daniele conversou com Eva e Renata sobre a troca de votos entre as duplas.

Vitória e Mateus também justificaram seus votos na dupla. Eva e Renata receberam quatro votos da casa e foram salvas pelo líder no desempate contra Diego e Daniele.

Treta no banheiro

Guilherme não gostou de ouvir Edilberto e Raissa falarem no ao vivo que são perseguidos pela casa e tirou satisfação com a dupla. A discussão continuou e os circenses explicaram o posicionamento.

Perseguição

A conversa foi pesando e Guilherme pediu que Edilberto listasse as duplas que perseguem ele e Raissa na casa. Aline também foi falar com Edilberto sobre o termo usado pelo brother e explicou sua escolha na votação. O brother diz que está certo de que se não fosse indicação do Big Fone, seria votado pela casa.

Vocês viram?

Raissa e Edilberto conversam com o grupo sobre a discussão que tiveram com Guilherme no banheiro.

Parabéns!

Na área externa da casa, brothers cantaram parabéns para Renata, aniversariante do dia.

Sinceridade

Gracyanne, Giovanna e Camilla conversam sobre as atitudes de Diego Hypolito e a musa fitness sugere tirar satisfação com o ex-ginasta. Em conversa com Eva e Renata, o brother defende a musa fitness.

Combinação de votos

Dona Delma conversou com Mateus sobre combinação de votos dentro da casa e confessou que votaria em Edilberto e Raissa mesmo sem o consenso geral.