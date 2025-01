O amor é lindo! Jovem surpreende namorado com aliança e viraliza na web

Neste sábado (25), o amor de Brenda Medeiros e Paulo Cardoso viralizou nas redes sociais. Em um vídeo publicado no TikTok, a jovem decidiu surpreender o namorado com um presente especial para oficializar o relacionamento. Visivelmente nervosa, ela aproveitou a distração do rapaz para colocar um par de alianças em cima da mesa, bem na frente dele. Paulo, por sua vez, não percebeu de imediato, o que criou uma atmosfera de suspense e emoção.



Apesar do casal estar junto há apenas dois meses, eles se conhecem há três anos, e foi a irmã de Brenda quem fez o papel de cupido. A cena romântica fez sucesso na web e teve mais de 9 milhões de visualizações. Em um segundo post publicado no mesmo dia, os dois trocam as alianças. O casal aparece visivelmente emocionado, com direito até a um beijo no final. “Meu sonho se realizando”, escreveu Brenda na legenda.



Em entrevista ao Meia Hora, Brenda revelou que, no futuro, sonha em se casar com Paulo, mas criticou a ideia de que o pedido de casamento sempre deva partir do homem. “As mulheres falam que o pedido tem que vir do homem, mas se for preciso eu peço sem problemas”, afirmou. Assista!