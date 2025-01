Lancha pega fogo em represa no interior de SP; seis pessoas são resgatadas com vida

Uma lancha pegou fogo dentro de uma represa em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, no domingo, 26. De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis pessoas foram socorridas com vida.

O estado de saúde delas, no entanto, não foi divulgado. A ocorrência agora será investigada pela Polícia Civil.

Pessoas que estavam à margem da represa filmaram o incêndio e publicaram um vídeo nas redes sociais que pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.tiktok.com/@andrepeza0/video/7464362474737896710

Nazaré Paulista fica a cerca de 84 quilômetros de Campinas e a represa onde ocorreu o incêndio fica próxima à Rodovia Dom Pedro.

A lancha pegou fogo por volta das 11 horas do domingo e foram mobilizadas duas equipes para fazer o apagamento das chamas e o socorro às vítimas.

Quatro pessoas foram socorridas no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma foi resgatada por helicóptero água da PM. E outra foi levada por uma Unidade de Resgate (UR).

O Corpo de Bombeiros não divulgou a identidade das vítimas nem confirmou se elas estavam dentro da lancha no momento do incêndio ou se estavam na água, próximas à embarcação.

Por volta das 14h30 no domingo, o fogo foi completamente apagado.