'BBB 25': Diego Hypolito revela ter usado lace nas Olimpíadas

No BBB 25, Diego Hypolito surpreendeu ao revelar ter usado lace durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Em conversa com Camilla e Mateus na sala da casa, o ginasta contou ter feito transplante capilar há oito anos, já após as competições.

Diego explicou que, por condições genéticas, já tinha entradas desde os 21 anos. Ele deu mais detalhes sobre o procedimento aos brothers e explicou que o cabelo é retirado da parte de trás e implantado na frente.

Camilla confessou que também tem interesse em realizar a técnica, por ter muita queda de cabelo em uma área do couro cabeludo. A sister disse estar buscando descobrir o que pode causar o transtorno e admite que o estresse e até mesmo a má alimentação podem estar contribuindo para o problema.