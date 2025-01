Planilha dos influenciadores: quais famosos foram elogiados? Confira

A "planilha dos influenciadores" se tornou uma sensação da web na última quinta-feira, 23. O documento viralizou após trazer avaliações de famosos e influenciadores conhecidos do público, a partir do ponto de vista de quem já os contratou ou trabalhou com eles.

Na semana passada, o documento foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Internautas se surpreenderam com nomes que foram avaliados negativamente, mas muitos influenciadores e celebridades foram elogiados pelos colaboradores da planilha. Confira alguns a seguir.

Gil do Vigor

O economista e ex-BBB apareceu na planilha mais de uma vez, e em todas foi elogiado. O documento se refere a ele como empenhado, prestativo e atencioso. "Gil é realmente o querido que transparece ser, divo que merece o mundo", diz uma avaliação.

Rafa Kalimann

A influenciadora também foi elogiada na planilha: "Ela é incrível, a campanha foi ótima! Uma querida real. Tratou todo mundo super bem e ajudou demais nos conteúdos. Estava sempre disposta."

Nicole Bahls

A modelo, que já é conhecida por ser carismática na internet, foi alvo de elogios e críticas positivas. Ela foi descrita como gentil, engajada, proativa e "um amor de pessoa". "Contratem mais a Nicole, zero problemas e um perfil totalmente dedicado", diz a planilha.

Lázaro Ramos

O ator recebeu nota 10 na avaliação. "Maravilhoso, super tranquilo, simpático, estuda e entende o pedido, além de dar sugestões excelentes."

Supla

O músico foi contratado na época de pandemia pela pessoa que o avaliou e recebeu vários elogios. "Foi um querido, não deu problema para fazer os testes, entregou além do escopo e é divertidíssimo no set."

Jade Picon

Citada mais de uma vez no documento, a ex-BBB foi elogiada na maioria das vezes. De acordo com as avaliações, apesar de Jade cobrar um valor alto para os trabalhos, o resultado vale a pena.

"Sempre foi incrível [...] Ela entrega conteúdos de muita qualidade, é super atenciosa, querida e preocupada com a marca. Além de entregar muito resultado de métricas e vendas e engajamento com a comunidade dela", diz um dos comentários.

Sabrina Sato

A apresentadora foi outro nome que recebeu avaliação máxima na planilha. O documento a descreve como diferenciada, bem assessorada e profissional.