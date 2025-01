Criança baleada na cabeça VOLTAVA DA PRAIA

A criança de dois anos baleada na cabeça quando voltava da praia com a mãe segue internada em estado grave, no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. O incidente ocorreu quando a família descia de um ônibus que passava pela Avenida João Ribeiro, em Pilares, na Zona Norte.

Segundo a Polícia Militar e relatos de testemunhas, houve uma tentativa de assalto a um veículo e o motorista teria reagido, iniciando a troca de tiros e, no meio do fogo cruzado, uma bala atingiu a cabeça da criança, que estava no colo da mãe, logo depois de sair do ônibus da linha 457. Elas voltavam da praia, onde passaram o dia com familiares.

"Foi muito rápido. A gente nem percebeu. Só ouvimos um estalo e uma luz clara assim, rápido. E quando eu fui ver ela já estava baleada. Minha filha não merecia passar por isso. A gente vê todo dia nas reportagens, mas nunca imagina que vai acontecer com a gente. E hoje, infelizmente, aconteceu com a minha filha", disse a mãe da menina em entrevista à TV Globo.

A menina foi socorrida inicialmente para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas, diante da gravidade do caso, foi transferida para o Souza Aguiar, onde passou por cirurgia e segue internada.

Segundo a Polícia Militar, não havia operação na região. A ocorrência foi registrada na 23ª DP (Méier) e será encaminhada à 24ª DP (Piedade). De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para apurar a autoria do disparo.