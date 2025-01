Tiro perfurou o crânio, mas não atingiu cérebro, segundo o pai da menina

O pai da menina, Filipe Francisconi, contou que, segundo os médicos, o tiro furou o crânio, mas não atingiu o cérebro. Ele estava se arrumando para ir à igreja quando foi avisado do ocorrido e chegou a se sentir mal, antes de seguir para o hospital onde ela foi atendida inicialmente.

"Os médicos contaram que a bala perfurou o crânio, dilacerou alguns pedaços, mas eles reconstruíram, mas ela não acertou o cérebro. Só que, com o impacto, o cérebro está inchado. Agora ela está no CTI, em observação. Eu estava em casa me arrumando para ir à igreja quando recebi o telefonema da minha cunhada avisando. Eu fiquei desesperado e quase desmaiei. Saí correndo para o Salgado Filho", afirmou, em entrevista à TV Globo.

Mayara explicou que a filha é uma criança quieta e retraída. Recentemente, ela passou por exames para identificar se seria portadora do transtorno do espectro autista e aguardavam o diagnóstico.

"Ela só tem dois aninhos, ela está sendo diagnosticada com autismo. Ela não fala direito, é uma criança que tem uma debilidade", contou.