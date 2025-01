Agentes da Polícia Civil resgataram, ontem, 13 mulheres, com idades entre 22 e 62 anos, que estavam dopadas em uma comunidade terapêutica no bairro Barão do Iriri, em Magé, na Baixada Fluminense. O local, um lar particular destinado ao tratamento de dependentes químicos, operava há 5 meses sem alvará e em condições insalubres. A clínica foi interditada após uma mulher fugir do local e encontrar moradores que denunciaram o caso às autoridades.