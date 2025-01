Abraço celestial! Neta surpreende avó com trend feita por IA e diverte web

Na última segunda-feira (27), a apresentadora da TV Tribuna, afiliada da Band em Pernambuco, Maria Laura fez todo mundo rir ao compartilhar o vídeo da reação hilária de sua avó Mazé, de 82 anos, que recebeu um "abraço" um tanto inusitado. No registro, Maria surpreende a matriarca com a trend viral "Jesus te abraçando", criada com Inteligência Artificial (IA). A ideia é simular um "abraço virtual" de Jesus, como se fosse um gesto celestial de acolhimento. "Fui fazer a trend de Jesus abraçando minha avó e ela ficou traumatizada", escreveu Maria no post.

No vídeo, que já tem mais de 200 mil visualizações, Maria mostra o resultado para a avó, que se assusta com o que vê. "Olha aqui, vem ver!", disse ela surpresa. Em seguida, a neta pergunta se ela quer "abraçar Jesus", e a resposta vem rápida e direta: "Agora não".

A reação de Mazé, que ficou claramente chocada com a tecnologia, arrancou gargalhadas dos seguidores, que se divertiram com o momento. “Tadinha! Engraçado é que alguns idosos realmente não conhecem e não têm ideia do poder da IA. Fico imaginando como fica a cabeça deles”, comentou um seguidor. “Gente, eu estou achando isso pavoroso também”, afirmou outro. “E o medo dela de levantar o braço e Jesus levar. Minha avó era assim!”, brincou um terceiro.

Entre espanto e risadas, o vídeo mostrou como a tecnologia pode ser divertida, mas também assustadora, especialmente para quem não está tão familiarizado com ela. Com a reação sincera da avó, Maria conquistou a web e virou um verdadeiro sucesso nas redes sociais. Assista!