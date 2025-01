Karla Sofía Gascón limita interações no X após comparar crítica a 'Emilia Pérez' com Holocausto

A atriz Karla Sofía Gascón, protagonista do longa Emilia Pérez, causou alvoroço nas redes sociais após um comentário que comparava as críticas ao filme com o Holocausto.

Em um post nas redes sociais, Gascón, que fez história como a primeira mulher trans indicada ao Oscar de Melhor Atriz, afirmou: "Cuidado para não continuar ignorando o discurso de ódio, foi assim que começaram na Alemanha e acabamos nos campos de concentração".

A declaração foi recebida com indignação por muitos internautas, que acusaram a atriz de banalizar o genocídio nazista e sua gravidade histórica.

Diante da repercussão negativa, Gascón restringiu as respostas em seu perfil. Apesar da tentativa de mitigar os danos, a comparação foi amplamente criticada por usuários das redes sociais, que destacaram a insensibilidade da analogia.

Filme enfrenta críticas

Além do comentário polêmico de sua protagonista, Emilia Pérez já vinha enfrentando críticas. O longa, ambientado no México, foi dirigido por um cineasta francês que admitiu não conhecer a cultura mexicana, gerando questionamentos sobre a autenticidade da narrativa.

Grande parte das cenas foi gravada na França, e o elenco inclui artistas norte-americanas, como Zoe Saldaña e Selena Gomez. Outro ponto de discórdia foi o uso de inteligência artificial para alterar as vozes no musical.

Apesar das controvérsias, o filme se posiciona como um dos fortes concorrentes ao Oscar, com 13 indicações. Ele disputa diretamente com Ainda Estou Aqui nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, na qual Fernanda Torres e Gascon estão indicadas.