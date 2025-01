Macaé foca em tecnologia e inclusão na volta às aulas

Macaé - A rede municipal de ensino de Macaé se prepara para o início do ano letivo, marcado para 4 de fevereiro, com um cronograma de ações que envolve manutenção das 107 escolas, capacitação de profissionais e estratégias para garantir a permanência dos alunos em sala de aula. Com cerca de 40 mil estudantes, a cidade aposta em infraestrutura e tecnologia para qualificar a educação pública.



Uma das principais iniciativas é o projeto Volta para a Escola, que busca resgatar alunos com baixa frequência ou em situação de evasão. No último ano, cerca de 2% dos estudantes foram identificados nesse cenário. Assistentes sociais realizam visitas domiciliares e contatos diretos para garantir o retorno desses alunos e a recarga do Cartão Educa Mais, que segue ativo, oferecendo autonomia às famílias na compra de materiais escolares e uniformes.



Além disso, todas as unidades escolares passam por obras, reformas e pequenos reparos para oferecer espaços mais seguros e confortáveis. A formação de 112 profissionais para atendimento a alunos com deficiência também segue em andamento na Escola Sentrinho, reforçando o compromisso com a inclusão.



A tecnologia tem papel fundamental no novo ciclo letivo, com a distribuição de notebooks, tablets e lousas digitais para modernizar o ensino. Em breve, cada sala de aula contará com um computador exclusivo, ampliando as ferramentas pedagógicas disponíveis para professores e alunos.