Thales assina contrato de US$ 385 milhões com Agência Espacial da Europa para satélite a Vênus

A Thales Alenia Space assinou um contrato no valor de 367 milhões de euros com a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) para fornecer um satélite para uma missão a Vênus. A empresa informou nesta terça-feira, 28, que, como parte do acordo, fornecerá um satélite para a Missão EnVision da ESA;

A missão tem como objetivo capturar uma visão completa do planeta, desde o núcleo até a atmosfera superior.

A Thales Alenia Space é uma joint venture que reúne a empresa francesa de defesa e aeroespacial Thales e sua parceira italiana Leonardo S.p.A..

Segundo a empresa, as imagens capturadas pela Missão EnVision ajudarão os pesquisadores a entender como e por que Vênus e a Terra evoluíram de forma tão diferente. Fonte: Dow Jones Newswires.