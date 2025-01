Namorada de Belo é assaltada dentro de shopping da Zona Norte

Rio - A influenciadora Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, foi vítima de um assalto, nesta segunda-feira (27), no interior do estacionamento do Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. Rayane foi abordada por criminosos em uma moto após entrar no estacionamento do centro comercial. Apesar do susto, ela não ficou ferida.



"Eu estava dentro de um estacionamento de um shopping. Descendo do carro, parou uma moto. Botaram a arma na minha barriga e mandaram eu passar a chave do carro", contou. No momento do crime, ela estava a caminho do dentista, no interior do shopping. A influencer contou que ficou com medo e acabou entregando também o celular.



"Foi bem traumático para mim, foram momentos que eu nunca esperei passar na minha vida. Foram momentos de pânico, de terror, eu fiquei em choque", desabafou.



Após o crime, ela conseguiu correr e pediu ajuda a pessoas que também estavam no estacionamento, mas os criminosos fugiram com o carro, um BMW X6, e outros pertences. O veículo foi recuperado horas por PMs e policiais civis depois em um condomínio na comunidade Morar Carioca, em Triagem.



O caso foi registrado na 44ª DP (Inhaúma), que segue com as investigações para identificar e responsabilizar criminalmente os envolvidos.



Procurado, o Shopping Nova América informou que tomou conhecimento do ocorrido no estacionamento, na tarde de segunda-feira, e esclareceu que a ação foi rápida e não houve feridos.



"O shopping prestou toda a assistência necessária às vítimas e está à disposição das autoridades competentes para apoiar na condução do caso. O Shopping Nova América seguiu operando normalmente", diz a nota.