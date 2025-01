Após negativa de vizinho, procurou pedreiro, que contou tudo para a polícia

De acordo com investigações, após negativa do vizinho em ajudá-lo, Alan contratou um pedreiro para, de forma urgente, construir um canteiro de jardim no quintal e, no dia seguinte, procurou o homem novamente, desta vez para ajudá-lo a enterrar um corpo. Assustado, o pedreiro disse que não faria isso. Posteriormente, ele relatou tudo a polícia e apontou o local aos agentes, que encontraram o corpo da vítima enrolado em um tapete e lençóis, em avançado estado de decomposição. Familiares, inclusive, relataram que devido a isso e aos ferimentos feitos pelos assassinos, o sepultamento da jovem teve de ser em caixão fechado.

Larissa desapareceu no último dia 21, quando foi vista entrando em um carro de aplicativo ao sair de casa. O corpo da jovem foi encontrado apenas na última sexta-feira.

O suspeito foi quem solicitou a corrida por aplicativo que levou Larissa até a residência dele. Segundo os agentes, o homem havia se separado por alguns meses, mas reatou o casamento na semana do Natal. Apesar disso, ele continuava se encontrando com a vítima.

O casal foi preso na noite do último domingo. Após serem considerados foragidos, eles fugiram e se refugiaram na casa de amigos na cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.