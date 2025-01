Idoso morre em incêndio dentro de apartamento no Leblon

Rio - Um idoso, de 88 anos, morreu e outras duas pessoas ficaram levemente feridas em um incêndio, na madrugada desta quarta-feira (29), em um apartamento no Leblon, na Zona Sul.

Bombeiros dos quartéis da Gávea e do Humaitá foram acionados para a Rua João Lira, por volta das 4h10, e encontraram José Orlando Magalhães já sem vida, dentro do imóvel onde as chamas começaram. O apartamento, localizado no segundo andar, ficou destruído.

Maria Magalhães, de 89 anos, mulher de José, também estava na residência. Ela foi atendida no local com ferimentos leves e liberada. O mesmo aconteceu com Pedro Martorel, de 30, vizinho do casal.

Às 8h30, os militares seguiam trabalhando no rescaldo após apagarem o fogo. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a Rua João Lira, na altura da Avenida Ataulfo de Paiva, continua interditada após o incêndio. O trânsito é desviado para a Rua José Linhares.

Às 9h, agentes do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) realizavam perícia no apartamento. Um carro da Defesa Civil aguarda liberação para remoção do corpo do idoso, que será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.

Familiares da vítima reclamaram sobre a demora da chegada dos bombeiros. De acordo com o major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, o tempo para o atendimento durou cerca de 10 minutos.

"No nosso registro, consta como primeiro acionamento por volta das 4h15 e a chegada por volta das 4h25. É um tempo natural nosso de chegada. Conseguimos fazer os atendimentos com tranquilidade. Ao chegar no local da ocorrência, os militares identificaram o apartamento já tomado pelas chamas e com muita fumaça. Ao fazer o combate e adentrar no primeiro cômodo, que era a sala, foi encontrada a vítima fatal, um senhor de idade. Entregamos o local para a Defesa Civil do município, que está realizando a perícia na estrutura, e também para a Polícia Civil, que está fazendo a perícia em relação ao óbito e as causas do incêndio", disse.

Ainda não há informações sobre o que causou o fogo nem sobre o sepultamento da vítima.

Chamas destroem apartamentos em outros bairros do Rio

O incêndio que matou o idoso José Orlando e destruiu o seu apartamento foi, ao menos, o terceiro incidente semelhante registrado no período de uma semana no Rio.

Nesta segunda-feira (27), um imóvel pegou fogo e outros dois foram atingidos pelas chamas na Rua Pará, na Praça da Bandeira, Zona Norte. A cadela de uma das famílias morreu asfixiada no incidente. As janelas dos apartamentos ficaram completamente destruídas pelo fogo. Em uma das unidades, onde as chamas começaram, parte da estrutura derreteu.

Na última quinta-feira (24), um outro incêndio destruiu um apartamento na Rua Francisco Otaviano, em cima da tradicional Galeria River, em Ipanema, na Zona Sul. Não houve registro de feridos.