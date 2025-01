Justiça Federal condena 15 do 'Bonde do Zinho' que trocaram tiros com a PRF na Avenida Brasil

Rio — A Justiça Federal do Rio condenou, nesta terça-feira (28), 15 milicianos que trocaram tiros com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Avenida Brasil, altura de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, em 7 de março de 2024. Eles receberam penas que variam de 15 a 20 anos de prisão e serão iniciadas em regime fechado, sem a possibilidade de recorrerem em liberdade.

O confronto aconteceu próximo ao viaduto Oscar Brito. O grupo, que estava sendo monitorado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e pelo 27ºBPM (Santa Cruz), integrava o bonde de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso em dezembro de 2023.

Segundo a sentença, os homens foram flagrados com, pelo menos, 12 fuzis, sete pistolas, duas granadas e milhares de munições, além de coldres, balaclavas, rádios comunicadores e vestimentas de policiais. Eles dirigiam três veículos clonados e recusaram a ordem de parada quando o tiroteio começou.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o objetivo deles era "transportar o arsenal de armas de fogo e munições entre localidades por eles dominadas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com o objetivo de manter seu impressionante poderio bélico".

Os presos foram condenados na 2ª Vara Federal Criminal do Rio por porte ilegal e transporte de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, posse de artefato explosivo, resistência qualificada, receptação e constituição de milícia privada.

Veja os condenados

1. Alexandro dos Anjos Garcia - 15 anos e três meses de prisão

2. Driel Azevedo de Araújo - 15 anos e cinco meses de prisão

3. Jean Arruda da Silva - 15 anos e três meses de prisão

4. Jefferson Ferreira de Oliveira - 15 anos e três meses de prisão

5. Jhonata Farias de Araújo - 15 anos e três meses de prisão

6. Leandro de Oliveira Silva - 20 anos e um mês de prisão

7. Lucas Souza de Ramos - 15 anos e três meses de prisão

8. Lucas Martins Venâncio - 15 anos e três meses de prisão

9. Marcos Aurélio Soares Santos de Carvalho - 17 anos e 10 meses de prisão

10. Marcos Paulo Dias Moreno - 17 anos e 10 meses de prisão

11. Marcos Vinícius da Silva Raimundo - 15 anos e três meses de prisão

12. Mário Lúcio de Souza Cruz - 20 anos e um mês de prisão

13. Marlon da Cruz Chaves - 15 anos e três meses de prisão

14. Maurício Paiva da Costa Júnior - 15 anos e três meses de prisão

15. Wallace Oliveira Balbino - 15 anos e três meses de prisão