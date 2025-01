Casa de Umbanda é destruída por criminosos, deixam Bíblia na porta do terreiro

Rio - Uma casa de Umbanda localizado no Maracanã, na Zona Norte, precisou abrir uma "vaquinha" nas redes sociais após ter o espaço depredado e destruído na noite da última segunda-feira (27). Na ocasião, os criminosos invadiram o terreiro, roubaram objetos e ao sair deixaram uma bíblia na porta. O caso está sendo acompanhado pela Prefeitura do Rio através da gerência para Povos e Comunidades Tradicionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima.

Segundo a Mãe de Santo Fernanda, a Casa de Caridade Caboclo Pena Dourada foi alvo de invasão, vandalismo e intolerância religiosa. No local, os criminosos furtaram diversos itens, incluindo 10 ventiladores de parede, dois de mesa, dois de teto e um de torre. Além de quatro ar-condicionados, dua geladeiras, um freezer, um motor freezer de bebidas, expositor de salgados, fogão industrial, microondas, botijão de gás, máquina de lavar, um televisor, computador, filtro de água, diversos disjuntores, tomadas, holofotes.Emocionada, Fernanda lamentou o caso nas redes sociais. "Arrombaram os portões, deixaram a casa toda aberta, arrombaram as janelas, entraram e destruíram tudo! Os atabaques foram jogados no chão, levaram todos os ventiladores, quebraram a imagem de Exu, deixaram tudo revirado e destruído, também roubaram as torneiras, então além de tudo a casa estava alagada, nada restou", contou.A casa reforça que o ato trata-se de desrespeito e intolerância religiosa, já que além do roubo, os invasores quebraram imagens e objetos de culto e espalharam materiais religiosos por todo o terreiro."Ainda deixaram uma bíblia na porta, não sei como a gente vai conseguir reconstruir tudo, não tem mais nada, levaram tudo, disjuntores, fios, máquina de lavar, todos os ventiladores. Os atabaques e orixás foram todos jogados no chão", reforçou a Mãe de Santo. "vaquinha" criada nesta terça-feira (28) é uma forma de reconstruir o espaço. A meta é juntar R$ 20 mil. Até a manhã desta quarta (29), quase R$7 mil haviam sido arrecadados.Em nota, a gerência para Povos e Comunidades Tradicionais da Prefeitura do Rio prestou solidariedade a casa e informou que está comprometida em contribuir com a comunidade no que for necessário. Dentre as medidas adotadas estão a inclusão do terreiro no Programa Casa Ancestrais, acolhimento socioambiental e suporte jurídico."Nós, povos tradicionais, representamos cerca de 5% da população e somos os mais atacados por atos de violência. A atuação da Gerência para povos e comunidades tradicionais é para promover direitos para as nossas comunidades e combater o preconceito", disse em nota.