Operação na Maré mira lavagem de dinheiro e 'bancos' nas comunidades

Rio - A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio, em parceria com agentes do Espírito Santo, realizam uma operação conjunta no Complexo da Maré, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (29), para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Na ação, houve intenso tiroteio e barricadas em chamas desde as primeiras horas do dia.

Até o momento, um homem identificado como Renê Gomes da Silva, conhecido como "RN da Nova Holanda" foi preso por policiais militares enquanto tentava roubar um caminhão na Avenida Brasil. Segundo a PM, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também prenderam um outro criminoso em flagrante. Os agentes apreenderam ainda um fuzil, uma pistola e materiais táticos militares.

Já na comunidade da Vila dos Pinheiros, equipes do 22ºBPM (Maré) encontraram um depósito do tráfico com dois fuzis, carregadores, munições e grande quantidade de drogas.