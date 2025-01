Deputado detona Claudia Raia após atriz dizer que deu vibrador à filha de 12 anos

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL-MG) afirmou, nesta terça-feira (28), que apresentou uma queixa-crime contra a atriz Claudia Raia por corrupção de menor, após ela ter revelado que deu um vibrador de presente para sua filha, na época com 12 anos. A declaração foi feita pela artista durante uma entrevista ao programa "Goucha", transmitido no canal televisivo português "TVI" no último dia 20 de janeiro.

"12 anos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é criança. Já apresentei a queixa-crime e vou acompanhar, porque Claudia Raia, na minha concepção, precisa ser punida com todo o rigor da lei, porque o que ela fez é extremamente nocivo para a sociedade. Ela tomou uma postura pública incentivando, achando bonito, entregar um vibrador para uma criança de 12 anos de idade", disse Caporezzo.

"Lembrando que menor de 14 anos, qualquer ato libidinoso é considerado estupro. O que ela está favorecendo com este comportamento, em última instância, é a pedofilia, porque é claro que isso vai abrir margem na imaginação da criança para outras coisas incompatíveis com a idade", declarou o parlamentar, em um vídeo publicado nas suas redes sociais.

Diante da polêmica, Claudia se manifestou em seu Instagram nesta quarta-feira (29). "Minha fala foi tirada de contexto. Sempre incentivei o diálogo aberto com meus filhos sobre todos os temas, incluindo educação sexual, de maneira respeitosa e adequada para cada idade. Como mãe, minha prioridade sempre foi criar um ambiente de confiança e informação. Mas entendo que cada família tem sua própria abordagem, e respeito isso", ponderou.

Entenda

Durante a entrevista à televisão de Portugal, a atriz de 58 anos contou sobre a forma como lidou com a educação sexual da sua filha. "Tenho 17 vibradores em casa e, quando a Sophia [filha da atriz com o ator Edson Celulari] fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: 'Vá se investigar, vai saber do que você gosta'. Hoje é prescrição médica", explicou. Atualmente, Sophia Raia tem 22 anos.

Internautas consideraram a declaração controversa e criticaram a artista. "Meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas?", escreveu uma mulher. "12 anos, uma criança ainda gente", digitou um homem.