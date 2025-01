Chutou o balde! Idosa perde paciência durante sessão de fisioterapia

Uma cena divertida vivida pela fisioterapeuta Bruna Pascoal durante um atendimento voltou a viralizar essa semana nas redes sociais. O vídeo, que foi originalmente compartilhado no TikTok no início do ano passado, tem arrancado risadas e conquistado muitos internautas ao mostrar a profissional tentando aplicar um exercício simples com sua paciente. Dona Júlia deveria passar por cima de bastões colocados sobre cones, mas antes que Bruna terminasse de explicar, a senhora, começou a chutar os obstáculos com força, derrubando tudo ao redor. Mesmo tentando reorganizar os materiais, a fisioterapeuta não conseguiu impedir que Júlia seguisse sua "missão" de destruir os bastões.

O ano passou, mas parece que a vontade de Dona Júlia em fazer exercício continua a mesma! Em outro post publicado no dia 11 deste mês (janeiro). Bruna sugeriu um novo desafio: fazer Dona Júlia pisar em um bastão de esponja. A idosa, inicialmente, demonstrou resistência, mas depois de muitas tentativas, acabou completando o movimento. No entanto, pouco depois, a paciência de Júlia se esgotou e, com uma atitude decidida, ela pulou o obstáculo e saiu andando. “Adivinha quem chutou o balde novamente?”, escreveu Bruna na legenda.

Nos comentários, os internautas se encantaram com a personalidade de Dona Júlia. “Aposto que Júlia é capricorniana”, brincou uma seguidora. “Ela sem paciência e indo embora”, comentou outra. “Ela mostrando que não precisa de exercício, a força e a coordenação estão em dia”, afirmou uma terceira. O sucesso foi tanto que a dupla acumula mais de 5 milhões de visualizações nos vídeos.

Além de divertidos, esses momentos destacam a importância da fisioterapia para a saúde dos idosos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prática de atividades físicas regulares pode ajudar a prevenir doenças crônicas, melhorar a mobilidade e aumentar a qualidade de vida de pessoas mais velhas. Estudos também apontam que a fisioterapia pode reduzir o risco de quedas, que são comuns entre idosos, promovendo maior independência e bem-estar. Confira!