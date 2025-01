Isabelle Nogueira revela trauma familiar após 'BBB': 'Saí precisando de ajuda'

Apesar de ter sido uma das finalistas do Big Brother Brasil 24, a dançarina Isabelle Nogueira enfrentou um período difícil após a participação no reality show. Se a vida financeira e profissional da influenciadora foi beneficiada pelo programa, a vida familiar dela sofreu um grande baque.

Segundo Isabelle, ela teve de pagar terapia para a mãe e o irmão por conta da exposição gerada pelo BBB. "A minha mãe falou: 'Está todo mundo me ligando, (querendo saber) quem eu sou, imprensa Não posso ir ao mercado que falam da minha roupa'", lembrou.

"Meu irmão recebeu ameaça de morte de torcidas que não gostavam de mim. Eu saí do BBB precisando de ajuda, mas eu também tive que ajudar outras pessoas, pois me senti culpada. Saí muito amada, mas me senti responsabilizada pelo trauma da minha mãe em sair na rua", finalizou.

A revelação ocorreu no programa Divã da Lô, novo talk show apresentado pela comediante Pequena Lô. O trecho da conversa foi disponibilizado nas redes sociais, mas o episódio completo só vai ao ar no dia 5 de fevereiro, às 20h, no canal LIKE+, no YouTube.

Ainda na conversa, Isabelle afirmou que, aqueles que desejam entrar no programa, devem "fazer terapia antes". "Tem que se preparar e tem que se conhecer", disse.