Polícia faz operação contra grupo que usava concessionárias de carros para praticar golpe em SP

A Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira, 29, na região metropolitana de São Paulo, 14 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha suspeita de usar concessionárias de carros para aplicar golpes e praticar a lavagem de dinheiro. A operação, batizada de Rent a Car, foi deflagrada nas cidades de Mauá, Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

As investigações apontaram que um dos suspeitos, que não teve o nome identificado, abriu diversas empresas em nome de terceiros para realizar financiamento de carros. Posteriormente, os veículos eram revendidos às vítimas antes que o valor fosse pago. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e, por isso, a defesa não foi localizada.

Conforme a polícia, o investigado movimentou mais de R$ 100 milhões em um ano por meio deste crime e que atualmente as empresas relacionadas a ele têm mais de mil veículos registrados. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, todos os carros foram bloqueados pela Justiça, mas a quantidade de apreendidos não foi divulgada.

As investigações se concentraram no 42° Distrito Policial, no Parque São Lucas (região sudeste da cidade). As autoridades descobriram sobre a atividade ilícita do bando durante investigação contra estelionato, que se iniciou em agosto do ano passado.

Após a constatação das investigações, a Justiça determinou o bloqueio dos veículos, contas bancárias, aplicações e investimentos de todas as empresas e pessoas identificadas como suspeitas de participar do crime até o momento.

A operação Rent a Car segue em andamento, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado.