'BBB 25': Quem ganhou mais seguidores depois do 2º paredão? Veja os destaques

O impacto do paredão do BBB 25 nas redes sociais segue movimentando o jogo fora da casa. A berlinda desta semana foi formada por Edilberto e Raissa (eliminados com 50,7% dos votos), Vitória e Mateus (43,51%), e Daniele e Diego Hypolito (5,79%).

A dupla de circenses viu o número de seguidores explodir entre a noite da última terça-feira, 28, quando aconteceu a eliminação, e as 10h desta quarta-feira, 29. Raissa foi a participante que mais ganhou seguidores no curto período, seguida por seu pai, Edilberto.

Crescimento pré-paredão

Nos dias entre a formação do paredão e a eliminação, o público voltou suas atenções para os irmãos Diego e Daniele, e o crescimento expressivo no número de seguidores da dupla no Instagram reflete a preferência popular.

Os três nomes que mais se destacaram no Instagram entre domingo, 26, e a terça-feira, 28, foram Aline, Daniele e Diego Hypolito. Aline liderou o ranking de crescimento em duas medições, enquanto os irmãos ginastas também conquistaram números expressivos.

O crescimento em detalhes

De 26 para 27 de janeiro: Aline assumiu a liderança, com 26.129 novos seguidores, seguida por Dani (22.833) e Diego (21.947).

De 27 para 28 de janeiro: Aline continuou na frente, com 28.741 novos seguidores, enquanto Diego registrou 21.952 e Dani, 16.230.

As duplas mais populares

O novo formato de jogo também se refletiu nos números das duplas. Entre os pares que mais cresceram nas redes sociais, Dani e Diego Hypolito lideraram os períodos analisados. Vinícius e Aline também se destacaram, seguidos por Joselma e Guilherme.

De 26 para 27 de janeiro: Dani e Diego continuaram no topo com 44.780 novos seguidores, seguidos por Vinícius e Aline (30.842) e Joselma e Guilherme (21.384).

De 27 para 28 de janeiro: Dani e Diego registraram 38.182 novos seguidores, Vinícius e Aline, 32.879, e Joselma e Guilherme, 20.633.

Quem perdeu seguidores?

Nem todos os participantes tiveram motivos para comemorar. Gracyanne Barbosa apresentou queda entre domingo e terça, perdendo mais de 5.000 seguidores entre 26 e 27 de janeiro e mais 2.070 entre 27 e 28. Camilla e Thamiris figuraram consistentemente entre os participantes com menor crescimento.

Os três que menos cresceram entre 26 e 27 de janeiro: Gracyanne (-5.266), Camilla (797) e Thamiris (1.005).

Entre 27 e 28 de janeiro: Gracyanne (-2.070), Camilla (672) e Thamiris (699).