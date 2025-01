'Isso é feito por bandidos'

Os responsáveis pelo terreiro souberam da invasão por um frequentador. "Eu tenho um filho de santo que mora na Rua Jorge Rudge, bem pertinho, então no domingo de noite ele foi passear com o cachorro, passou em frente, viu que estava tudo direitinho, mas, na segunda de manhã, viu a porta arrombada e me avisou", contou Fernanda.

Por fim, a mãe de santo deixou um recado para a população: "Primeiro, nós não vamos nos calar. Segundo que Jesus não aceita isso. Se os Orixás não aceitam, Jesus também não. Isso, para mim, não é feito por ninguém religioso, é feito por bandidos", finalizou.