Mãe de santo faz desabafo emocionado: 'Nada restou'

Fernanda fez um relato emocionado nas redes sociais. "Arrombaram os portões, deixaram a casa toda aberta, arrombaram as janelas, entraram e destruíram tudo! Os atabaques foram jogados no chão, levaram todos os ventiladores, quebraram a imagem de Exu, deixaram tudo revirado e destruído, também roubaram as torneiras, então, além de tudo, a casa estava alagada. Nada restou. Ainda deixaram uma bíblia na porta. Não sei como a gente vai conseguir reconstruir", disse.

Pela quantidade do material roubado, ela afirma não saber como o caso não chamou a atenção dos vizinhos. "Eles levaram tudo, fizeram uma mudança. Não sabemos como a vizinhança não viu, porque assim, teve fogão industrial, geladeira e 10 ventiladores", complementou.