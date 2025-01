Familiares de mulheres mortas na Baixada Fluminense farão protesto no domingo

"Pela Larissa, pela Ilinês e por todas que não estão mais aqui para gritar e pedir por socorro!", diz convocação feita nas redes sociais. Rio - Familiares e amigos de Larissa dos Santos, de 25 anos, e Ilinês Valesca Carnaval da Silva, de 39, vítimas de feminicídio recentemente, farão uma caminhada no próximo domingo (2), na Praça de Heliópolis, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, às 16h."Pela Larissa, pela Ilinês e por todas que não estão mais aqui para gritar e pedir por socorro!", diz convocação feita nas redes sociais.

Larissa teve o corpo encontrado enterrado em uma casa em Nova Iguaçu, na sexta-feira (24). O casal Alan Santos Gusmão, de 26 anos, e Leandra Victoria de Souza Fortunato, de 22, foi preso em Petrópolis, na Região Serrana, no domingo (26), e vai responder por homicídio e ocultação de cadáver. Larissa estava desaparecida desde o dia 21, quando foi vista entrando em um carro de aplicativo.

Já no caso da personal trainer Ilinês Valesca Carnaval da Silva, de 39 anos, o autor do crime foi o próprio marido Valdenir da Silva Almeida. O caso aconteceu no domingo (26), em Belford Roxo.

Valdenir relatou a causa da morte da companheira como suicídio, mas o resultado do exame de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) apontou estrangulamento. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a vítima sendo agredida pelo marido pouco antes de morrer.