Cachorrinha ganha versão humanizada em trend e resultado surpreende tutora

Neste domingo (26), a criadora de conteúdo Alicia Bagley aderiu à tendência viral "Jesus Abraçando" e divertiu seus seguidores com um vídeo inesperado publicado no Instagram, onde tem mais de 14 mil seguidores. O vídeo mostra sua cachorrinha deitada enquanto uma versão digital de Jesus a abraça de forma acolhedora. O detalhe engraçado e surpreendente fica por conta da transformação digital da cachorrinha, que aparece com um rosto humano, braços e até um anel no dedo, criando um efeito surreal. "E eu que fui fazer essa trend com minha cadela e ela virou um negão", escreveu Alicia na legenda do post, que já tem cerca de 32 mil visualizações.

A trend "Jesus Abraçando" é uma criação digital que tem feito sucesso nas redes sociais. Nela, uma pessoa ou pet é retratado sendo abraçado por uma versão digitalizada de Jesus, geralmente com uma aparência serena e humanizada.

Nos comentários, os internautas se divertiram com o vídeo. "E o negão já apareceu até com aliança no dedo", brincou uma seguidora. "Eu estou traumatizado com tanta inteligência artificial", comentou outro. Confira!