Mãe e padrasto são presos após morte de bebê com suspeita de maus-tratos

Rio - Um bebê de 11 meses morreu por suspeita de maus-tratos após dar entrada na Upa da Vila do João, no Complexo da Maré, na Zona Norte, na última terça-feira (28). Segundo a Polícia Civil, o padrasto identificado como Sidney da Silva Ferreira, de 20 anos, foi preso como principal suspeito. A mãe também é investigada pelo crime.

De acordo com testemunhas, a criança foi levada ao hospital desacordada. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o menino deu entrada na unidade em parada cardiorrespiratória, com sinais de trauma cranioencefálico, que consiste em lesões na cabeça. Apesar dos esforços das equipes, ele não resistiu.

Segundo relatos nas redes sociais, o menino era agredido e maltratado pelo casal. Um vídeo divulgado por parentes mostra a criança chorando na porta de casa após supostamente ter sido deixado sozinho. "Quem conhece sabe, várias e várias vezes já deixou os dois filhos sozinhos em casa e foi para rua, já deixou a porta da casa aberta e ele quase caiu da escada. Que aperto no coração em imaginar o que esse menino sofreu na mão dela", disse um comentário.



No perfil do Instagram, a mãe do bebê negou as acusações. "Peço que respeitem a dor de uma mãe que perdeu um filho recentemente. Vim em efeitos de remédios não para me justificar, mas para pedir que parem de contar histórias que não existem! Só a perícia vai afirmar o'que houve com meu filho e quem me conhece e estava comigo sabe o que realmente aconteceu e que eu não estava presente", disse.



Apesar de negar ter agredido o próprio filho, ela acusou o namorado de pela morte da criança. "Eu ainda tô desacreditada que alguém possa ter feito uma crueldade tão grande com uma criança, mas a verdade vai chegar e eu estou ansiosa por esse momento. Quem me conhece sabe o quanto eu amava meus filhos e nunca seria capaz de matar ninguém muito menos um ser que eu gerei. Quando eu o peguei nos braços do meu ex-companheiro ele ainda estava respirando mas não resistiu", contou.



De acordo com a 21ª DP (Bonsucesso), um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte. Diligências estão em andamento.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Sidney. O espaço está aberto para manifestações.