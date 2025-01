Polícia investiga morte de influenciadora após queda da varanda de hotel

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as circunstâncias da morte de uma influenciadora digital e produtora de conteúdo adulto, ocorrida em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no dia 23 de janeiro. Anna Beatriz Pereira Alves, de 27 anos, foi encontrada sem vida após cair da varanda de um apartamento de um hotel do município.

A especializada busca entender se a mulher morreu por um acidente ou se houve algum crime. Fotos que circulam nas redes sociais mostram o corpo da vítima já no pátio do estabelecimento.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver na Via Light, altura do Centro de Nova Iguaçu. No local, eles encontraram o corpo da mulher. A morte foi constatada por um médico do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Conhecida como Anna Polly, a influenciadora teria entrado no hotel com mais de um homem. De acordo com a Polícia Civil, a DHBF colhe depoimentos dos envolvidos e de testemunhas, como funcionários, para saber o que de fato aconteceu. Os agentes seguem em diligências para esclarecer o caso.

Anna foi enterrada no dia 25 de janeiro no Cemitério Jardim de Mesquita, também na Baixada Fluminense.