Tiroteio entre PMs e bandidos na Vila Kennedy tem suspeito ferido

Um tiroteio entre policiais militares e criminosos terminou com um suspeito ferido, nesta quinta-feira (30), na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio.



Segundo a PM, uma equipe do 14º BPM (Bangu) patrulhava a região quando abordou dois homens em uma moto. Os suspeitos atiraram contra os agentes, que revidaram.



Com o suspeito ferido, os policiais apreenderam um fuzil e um rádio transmissor. O comparsa do suspeito conseguiu fugir.



**Disputa de territórios e violência na Vila Kennedy**



A Vila Kennedy tem vivido uma onda de violência nos últimos meses devido a uma disputa de territórios entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). No último dia 16, as facções rivais travaram um intenso tiroteio, deixando um morto e dois feridos.



Em 6 de dezembro de 2024, uma operação policial na comunidade fechou 10 unidades escolares e um posto de saúde. Segundo a PM, o objetivo da ação era coibir roubos de cargas e veículos. Não houve registros de prisões ou apreensões.