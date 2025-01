Internada, Preta Gil faz aparição nas redes sociais

Preta Gil fez uma aparição nas redes sociais nesta quinta-feira, 30, após seu pai, Gilberto Gil, comentar sobre os cuidados que a cantora segue tendo em sua internação.

Ela publicou uma foto maquiada, porém em seu leito do hospital, em seu perfil no Instagram. A filha de Gilberto Gil luta contra um câncer de intestino e realizou uma cirurgia de mais de 20 horas em dezembro do ano passado. Desde então, ela segue internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Gilberto Gil foi o homenageado da Noite da Aclamação em Salvador, na Bahia, e falou sobre a filha, Preta Gil, que enfrenta desde 2023 um câncer no intestino. "Estamos cuidando, embora ela seja cuidada pelo Brasil inteiro", disse, durante entrevista à Quem, publicada nesta quinta, 30.

"Ela tem o privilégio de ser querida por várias gerações, pelos mais novos, avós, pais", continuou o cantor. Ele, que também é pai de Bela, Marília, Maria, José, Nara, Bem e Pedro, expressou se sentir honrado com as conquistas da família.

"É um privilégio também ser um pai de família nesse sentido. A Preta, os irmãos, as mães desses meninos todos. Representamos com muita honra e muito garbo toda a família brasileira."

Entenda o caso de Preta Gil

A cantora lida com um câncer de intestino desde 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Recentemente, Preta realizou uma cirurgia para a retirada de tumores e precisará utilizar uma bolsa de colostomia definitiva. A bolsa coleta fezes ou urina em uma espécie de saco externo ao corpo a partir de uma abertura feita na cavidade abdominal.