Criminoso deu várias versões mentirosas, todas desmascaradas pela polícia

De acordo com a Polícia Civil, Sidney afirmou que o enteado havia caído da cama e batido a cabeça. Posteriormente, em depoimento, ele apresentou outra versão, de que caiu sobre o bebê quando descia uma escada, chegando a quebrar o celular. No entanto, a narrativa não foi confirmada, uma vez que o acusado não apresentava lesões e o aparelho não tinha tela quebrada.

Já mãe do menino, em seu depoimento, chegou a alegar que era vítima de violência doméstica em casa e desconfiava que os filhos eram agredidos por Sidney. Ela também deve responder por homicídio.

Antes de ser presa, Rayane fez um relato nas redes sociais negando as acusações de que teria agredido o próprio filho.

"Peço que respeitem a dor de uma mãe que perdeu um filho recentemente. Vim em efeitos de remédios não para me justificar, mas para pedir que parem de contar histórias que não existem! Só a perícia vai afirmar o que houve com meu filho e quem me conhece e estava comigo sabe o que realmente aconteceu e que eu não estava presente", disse.

Por fim, culpou o namorado. "Eu ainda tô desacreditada que alguém possa ter feito uma crueldade tão grande", contou.