Homens estariam no local para gravar

A Polícia Civil sabe que um dos homens que estavam no hotel com a vítima é um amigo que trabalhava com ela na produção de conteúdo. Os outros dois estariam no local a convite da própria influenciadora para participar das gravações. Todos devem ser chamados a prestar novos depoimentos, ainda nesta semana, na sede da DHBF, em Belford Roxo.

Segundo nota divulgada pela Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver na Via Light, altura do Centro de Nova Iguaçu. No local, eles encontraram o corpo da mulher. A morte foi constatada ainda no local por um médico do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).