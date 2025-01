Bombeiros intensificam buscas por homem que sumiu após enchente na Baixada

Bombeiros estão realizando buscas por um homem de 46 anos que desapareceu em Belford Roxo durante o temporal que atingiu a região na quarta-feira (29).

Rio Botas alcançou 5,4 metros em Nova Iguaçu, na tarde de quarta-feira (30) Divulgação

De acordo com a equipe de buscas, Wagner Espinosa caiu no Rio Botas, na altura da feira do bairro Areia Branca. As buscas pelo homem, no entanto, só começaram às 9h25 desta quinta-feira (30), quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. Os militares concentraram as buscas durante todo o dia na Avenida Tapajós.



**Transbordo do Rio Botas**



Durante as fortes chuvas de quarta-feira (29), o Rio Botas transbordou e alagou diversas ruas de Nova Iguaçu e de Belford Roxo. O nível da água alcançou 5,4 metros e causou diversos estragos. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver a força da água, com carros e casas praticamente submersos.



**Obras no Rio Botas**



A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que obras estão sendo realizadas no Rio Botas, incluindo o alargamento da calha e a limpeza de rios e canais. No entanto, reforça que é necessário apoio dos governos estadual e federal para promover medidas mais abrangentes.



**Plano de contingências**



O governador Cláudio Castro disse que há um plano de contingências em andamento. O governo do Rio informou que realizou a limpeza de rios e canais da região e entregou kits de higiene e cestas básicas às famílias afetadas.