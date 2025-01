Pai tá on! Homem toca quatro famílias ao mesmo tempo e segredo vem à tona

A influenciadora e empreendedora Elaina Inácio surpreendeu a internet no último domingo (26) ao revelar um segredo de família que mais parece enredo de novela. Em uma série de vídeos no TikTok, ela contou que seu pai levou uma vida dupla — ou melhor, quádrupla — por anos, mantendo quatro famílias ao mesmo tempo sem que nenhuma delas soubesse da existência das outras.

A descoberta aconteceu por acaso. A mãe de Elaina começou a desconfiar de algumas atitudes do marido e, durante uma consulta médica do filho mais novo, recebeu uma informação que mudou tudo. Uma funcionária do consultório mencionou, de forma inocente, que o homem havia estado ali no dia anterior, acompanhado de outra filha.

Diante da revelação, a mãe da influenciadora decidiu investigar e descobriu que o marido tinha não apenas uma filha desconhecida, mas três famílias secretas. A notícia caiu como uma bomba e rapidamente se espalhou pelas redes.

Os vídeos de Elaina, que contam a história em detalhes, já ultrapassam 2 milhões de visualizações, com milhares de comentários de internautas chocados com a situação. “Eu estou muito assustada porque aparentemente ele era um pai presente em todas as famílias”, escreveu uma seguidora. Outros brincaram com o caso: “O erro dele foi amar demais”, ironizou um usuário. Assista!