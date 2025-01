'Casamentos Cruzados': Reese Witherspoon e Will Ferrell falam sobre comédia absurda e hilária

O dia do casamento, por si só, já é um momento tenso. Agora, imagine chegar ao local da cerimônia e se deparar com outra família que marcou outro casamento no mesmo lugar e horário. Casamentos Cruzados, novo filme da Prime Video que estreou nesta quinta, 30, parte desta premissa catastrófica - e hilária. E, como em todo bom filme de comédia, prepare-se: a história vai ficando cada vez mais absurda.

Will Ferrell precisa lutar contra um crocodilo em uma das cenas. O motivo? Atenção para spoilers a seguir. Ele quer atacar a personagem de Reese Witherspoon, que destruiu o casamento de sua filha. O animal é cenográfico, claro, mas - aí vem mais outra informação absurda - Ferrell quase teve que segurar um de verdade. "Disseram que o crocodilo era dócil", brinca a atriz.

A primeira certeza do diretor e roteirista Nicholas Stoller, responsável pelo roteiro de longas como Sim Senhor (2008), com Jim Carrey, é de que não deixaria o ator segurar um jacaré de verdade. A segunda é de que Casamentos Cruzados teria "o máximo de pessoas engraçadas possível no elenco", a começar pelos protagonistas.

Will Ferrell e Reese Witherspoon nunca tinham trabalhado juntos em um filme, mas a química de ambos em cena é o que mais chama a atenção no novo longa. Na trama, o ator interpreta Jim, o pai de uma das noivas. Já a atriz vive Margot, a irmã da outra noiva.

Stoller conta que escreveu cada um dos personagens já pensando nos dois atores. Do lado deles, atuar juntos já era um desejo mútuo. "Eu literalmente olhei para o lado e pensei: 'Isso é como uma lista de desejos. Sou tão sortuda'", conta a atriz. "E eu estava conseguindo trabalhar com Tracy Flick [personagem de Reese em Eleição (1999)]. Uma das maiores personagens de todos os tempos", completa o ator.

Personagens cativantes

Outro mérito dos protagonistas é fazer com que os personagens sejam cativantes e de fácil identificação. Eles lidam com a questão da solidão, têm problemas na família, vivem com a sensação de nunca se encaixar e não conseguem se livrar de algumas crenças.

Mas como uma comédia romântica consegue tratar de assuntos tão densos? Para Nicholas, o que faz um verdadeiro filme de comédia ser bom são as pitadas de drama - seguidas, claro, de mais momentos cômicos.

"Você não pode apenas ter uma série de piadas. Não funcionaria", diz ele. "Você tem que fazer o público se identificar com esses personagens e sentir pena deles. E, assim que você sente pena, eles podem ser verdadeiros idiotas. E é divertido de assistir."

Uma boa dose shakesperiana também ajudou o diretor a pensar no filme (é de praxe que as comédias de Shakespeare terminam com um casamento). O final de Casamentos Cruzados, porém, não é tão clichê assim. "É um final muito doce, mas não meloso. Então, acho que isso também é surpreendente", comenta o diretor.

Comédia à moda antiga

Uma das gratas surpresas do filme é a trilha sonora, que une canções nostálgicas que acompanham as fases da vida dos personagens e ópera, tocada em cenas em que o caos é instaurado. O filme já abre com Isn't She Lovely, de Stevie Wonder, e termina com Islands in the Stream, de Dolly Parton e Kenny Rogers.

A escolha de usar ópera veio após Nicholas Stoller se dar conta que muito da história de Casamentos Cruzados havia sido inspirada pelo musical A Little Night Music, de Hugh Wheeler e Stephen Sondheim. "Há algo atemporal sobre a ópera. E é tão exagerado. Quero dizer, torna-se apenas ridículo o que está acontecendo quando você coloca ópera", comenta.

A decisão, porém, de incluir músicas que evocam certa nostalgia remete muito a comédias dos anos 1990. Basta pensar em Uma Linda Mulher, com Oh, Pretty Woman, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, com Can't Take My Eyes Off You, e Um Lugar Chamado Notting Hill, com She.

É fato que a busca por "comédias românticas à moda antiga" está cada vez mais forte. Se, pouco tempo atrás, as pessoas torciam o nariz para o gênero, agora o que o público quer é motivo para rir. Stoller sabe disso.

"Por algum motivo, a comédia desapareceu um pouco dos cinemas, o que é uma pena, porque é, obviamente, meu gênero favorito", diz ele, avaliando que a situação, talvez, tenha sido gerada por "alguns filmes que não tiveram um bom desempenho".

"As pessoas realmente querem comédia. Só precisam ser boas. Tem que ser um bom filme", afirma. "Este filme não estará nos cinemas, mas você precisa de mais um motivo para ir ao cinema como nunca antes. E eu acredito sempre no gênero da comédia."

Onde ver 'Casamentos Cruzados'

Casamentos Cruzados já está disponível para assinantes da Prime Video. Além de Will e Reese, o filme também conta com nomes como Geraldine Viswanathan, Meredith Hagner, Jimmy Tatro, Stony Blyden e Leanne Morgan no elenco.