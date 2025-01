Vídeo: homem que agrediu idosa é banido de plataforma de carros

Uma idosa de 68 anos foi agredida por um motorista de aplicativo na noite de quarta-feira (29) em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



Imagens de uma câmera de segurança do edifício onde a vítima mora mostram o momento da agressão. As imagens mostram Maria de Fátima Silva Pires entrando no prédio quando o motorista a surpreende, entrando no local logo após a abertura do portão e a agredindo com um chute nas costas. A vítima caiu no chão e foi socorrida por vizinhos.

Veja o vídeo:

Idosa é agredida por motorista de aplicativo após corrida em Copacabana.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/NHsNsfnS56 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 31, 2025

O suspeito foi identificado e teve a conta banida do aplicativo de transporte Uber. De acordo com a Polícia Civil, ele deverá prestar depoimento para esclarecer as circunstâncias do crime.



Procurada, a Uber lamentou o caso e destacou que considera inaceitável o uso de violência. A conta do motorista foi banida da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio. A Uber ainda esclareceu que todas as viagens são cobertas por um seguro e está à disposição das autoridades competentes para colaborar, nos termos da lei.



"A empresa ressalta que conta com uma equipe especializada que está sempre à disposição para colaborar com as autoridades e um portal exclusivo para solicitação de dados no caso de investigações ou processos de persecução criminal, que está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana para processar as demandas, tudo isso respeitando as leis de privacidade exigidas no País, em especial o Marco Civil da Internet", informa a nota.