Dessa vez, Brasil foi interditada

Na última operação na região, em outubro do ano passado, houve pânico na Avenida Brasil e três inocentes foram mortos em meio aos tiros entre policiais e bandidos. Na época, passageiros de ônibus e carros tiveram de sair dos veículos e deitarem no meio da principal via expressa da cidade para se protegerem.

Dessa vez, ontem, durante a madrugada, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas realizaram o fechamento preventivo da Avenida Brasil para garantir a segurança dos motoristas que passavam pela via expressa, no momento da entrada das equipes. A interdição ocorreu por volta das 4h30.

Já na linha de trem, a Supervia informou que a circulação precisou ocorrer somente no trecho entre Central do Brasil e Penha e entre Saracuruna e Caxias por quase quatro horas. Por volta das 8h, foi constatado que um tiro atingiu os cabos da rede aérea nas proximidades de Vigário Geral.