Pontos de revista e drones

O policiamento na região foi reforçado. PMs montaram pontos de revista nos acessos e usaram drones para monitorar o deslocamento do público. Prédios históricos como o Paço Imperial, o Palácio Tiradentes e antiga sede do Ministério da Fazenda foram cercados com grades de proteção.

A estudante de psicologia Sabryna Pucci, de 20 anos, elogiou o nível da segurança. "A gente estava até brincando que se alguém precisar de ajuda da polícia em outro lugar, não vai ter, porque tá todo mundo aqui", diz Sabryna, que saiu de Campo Grande às 4h com sua amiga, a recepcionista Ana Letícia Fraga, 20. "Se tem samba, a gente tá sambando", afirma Ana.

O supervisor de atendimento Rodrigo Para Assu, 29, caprichou na fantasia. Tematizado com vestimenta de um banco digital junto à sua família, o morador do Irajá contou que produziu a própria roupa. "Eu e minha prima fomos na rua, viemos no Centro, compramos as coisas e paramos para montar."