Carrossel de Emoções abre os megablocos no Centro

A temporada de desfiles de megablocos no Centro do Rio foi aberta na manhã de ontem com a passagem do Carrossel de Emoções, que reuniu uma multidão na Rua Primeiro de Março e na Avenida Presidente Antônio Carlos. Até o fim do Carnaval, mais de 400 blocos vão agitar as ruas da cidade.

Os foliões começaram a chegar por volta das 7h, bem antes da saída do bloco, às 9h. O tempo fechado não tirou a empolgação do público, que se esbaldou ao som de sambas, sucesso do pop e muito funk. Conhecido pela mistura de ritmos, o Carrossel de Emoções também prestou uma homenagem aos anos 90.

O fundador do bloco e cantor Fernando Guina falou da felicidade em promover o evento, que chega à sua 13ª edição.

"Literalmente, é um carrossel de emoções. Segundo ano abrindo o circuito de Megablocos, responsabilidade imensa e muita alegria, abrindo o Carnaval oficial do Rio. Preparamos uma festa linda hoje, homenageando os anos 1990. O funk é a essência do Carrossel, mas tem espaço pra todos os estilos. Punk rock, música da Bahia, pagode, e os convidados também", afirmou.