Padre Marcelo mostra antes e depois da depressão: 'Tem cura'

O padre Marcelo Rossi postou um antes e depois impressionante em sua conta no Instagram neste domingo (2). A postagem fixada em sua página, que soma 10 milhões de seguidores, mostra o religioso em dois momentos: quando teve depressão e chegou a pesar 60 quilos, em 2016, e outra foto atual, em que aparece robusto e sorridente.



"Depressão tem cura. Glória a Deus. Cuidado do corpo, mente e espírito é essencial", escreveu na rede social. A publicação foi feita um dia após o padre Fábio de Melo anunciar pausa nos shows para tratar depressão.



Foram muitos os comentários solidários ao bom momento do padre Marcelo, além dos milhares de compartilhamentos da mensagem. Até a tarde de domingo, eram mais de 8 mil registros.



Um dos seus seguidores reagiu: "Com certeza não é frescura, requer compaixão, empatia daqueles que nos cercam, para que tenhamos um ambiente propício para recuperação".