Xuxa fala sobre pouco cabelo e revela que tem alopecia androgenética

Xuxa revelou ter vontade de raspar seu cabelo devido à alopecia androgenética, condição que causa queda capilar. A declaração foi dada na estreia do novo programa de Eliana, Casa de Verão, no GNT.

"Minha mãe ficou careca, tenho entradas e pouco cabelo, sou bem carequinha. Mas acho que as pessoas vão ficar assustadas", comentou a rainha dos baixinhos

A apresentadora ainda ressaltou que um dia ficará careca. "Queria parar com esse negócio, tomo remédio para não cair, passo remédio. Mas não vai ter jeito, vou ficar carequinha. A não ser que faça implante."

A alopecia androgenética é um problema genético e que tem forte influência dos hormônios masculinos no folículo do cabelo: a cada ciclo da haste capilar, os fios se tornar progressivamente mais finos. A doença é a causa mais comum de perda dos cabelos no mundo.

Ela não é a primeira famosa a tornar a condição pública. Juliette, campeã do Big Brother Brasil 21, revelou que luta com a doença em 2022. "Tenho calvície feminina. Desde criança, tenho pouquíssimo cabelo nessas áreas [parte superior da cabeça]. Estou tentando tratar porque faço muito secador e chapinha. Aí quero evitar grandes problemas", disse na época.

Gretchen, Maiara, da dupla com Maraisa, e Deborah Secco também lutam contra a alopecia androgenética.