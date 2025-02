Motorista do BRT é esmagado por dois veículos no Terminal Alvorada do BRT

Um motorista de ônibus do BRT foi atropelado na manhã desta segunda-feira (3) no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Segundo testemunhas, o condutor desceu do veículo para checar o veículo quando notou que o freio havia falhado.



Ao tentar parar o ônibus, o motorista não percebeu que outro veículo se aproximava e foi esmagado durante a colisão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.



A Mobi-Rio informou que os dois ônibus colidiram devido a um erro operacional de um dos motoristas. Houve retenções no local, afetando a calha da Avenida das Américas e Ayrton Senna, mas a operação dos serviços foi normalizada.