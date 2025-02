PM foi morto durante discussão sobre dívida de uma venda de cavalos

O tenente-coronel Alexandre Magno Mousinho Barreto, de 53 anos, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi assassinado com uma paulada na cabeça na noite do último sábado (1º), em Campo Grande, na Zona Oeste.



Segundo informações, o policial tentava separar uma briga entre a pessoa para quem vendeu cavalos e um segundo homem. No entanto, um dos envolvidos atingiu a cabeça do PM com um pedaço de madeira. Barreto morreu na hora.



A viúva da vítima, Carla Cristina de Souza, contou ao programa "RJ1", da TV Globo, que seu marido negociava cavalos com o suspeito e que havia uma dívida sobre o negócio.



Barreto atuou no Regimento de Polícia Montada (RPMont) durante sua carreira na corporação. A unidade lamentou sua morte em uma postagem nas redes sociais.



O tenente-coronel será enterrado na tarde desta segunda-feira (3) no Cemitério de Campo Grande. Ele deixa a mulher, dois filhos e uma neta.



O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), e diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.