Traficantes e milicianos trocam tiros em noite de terror em Rio das Pedras

Na noite de domingo (3), Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi palco de um confronto entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos.



Vídeos circulando nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos na localidade conhecida como Sertão. Segundo a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos começaram por volta das 20h20.



A Polícia Militar informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Apesar de relatos nas redes sociais indicarem mortes de suspeitos, a corporação informou que, até o momento, não há informações de feridos. O policiamento segue reforçado na área.



Desde o ano passado, Rio das Pedras e Gardênia Azul, também na Zona Oeste, que possuem forte influência de milicianos, vêm sendo palco de invasões do CV. A facção tenta expandir pontos de venda de drogas pela cidade para aumentar os lucros.



O Terceiro Comando Puro (TCP), rival do Comando Vermelho, também já atuou na disputa oferecendo ajuda aos paramilitares para expulsar os bandidos.