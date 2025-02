Agente do Degase é morto com mais de 15 tiros

O agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), Alexander de Araujo Carvalho, de 46 anos, foi atingido por pelo menos 15 tiros durante o arrastão na Linha Amarela, na manhã de ontem (3). De acordo com o laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML), os disparos se concentraram na região do tórax e dos membros inferiores. Alexander teve hemorragia interna e morreu antes de ser socorrido, ainda na via expressa.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) colheu o relato testemunhas ao longo da manhã e analisa as câmeras de seguranças da Linha Amarela para entender as circunstâncias da abordagem, além de identificar os assassinos.

Segundo testemunhas, o agente, ao perceber o arrastão, deixou a arma no banco do carro, um Nissan March prata, e saiu correndo pela pista. Ele foi alcançado pelos criminosos, que fizeram uma série de disparos.

Na ação, os ladrões levaram pelo menos dois carros, sendo um deles de um militar da Força Aérea Brasileira (FAB), que não se feriu.