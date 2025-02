Policial é morto em porta de delegacia após trocar tiros com colegas

Um policial civil foi morto em confronto com policiais militares na manhã desta terça-feira (4), no estacionamento da 59ª DP em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Segundo a Polícia Civil, o policial baleou a namorada, também agente, dentro da delegacia onde ambos trabalhavam. O agressor tentou fugir e foi surpreendido por PMs, que reagiram.



Houve confronto e o policial civil morreu na hora. A mulher foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, no Parque Beira Mar.



De acordo com informações da Polícia Civil, o autor fazia uso de remédios para esquizofrenia, o que pode indicar um possível surto psicótico. A 59ª DP e a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Caxias, com apoio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), investigam o crime.



Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) informou que se solidariza e dará o suporte necessário às famílias dos dois policiais civis.