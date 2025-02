Bala perdida mata homem durante troca de tiros em São Gonçalo

Reginaldo de Menezes, de 52 anos, foi morto após ser atingido por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos em São Gonçalo, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (4).



Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam policiamento pelo bairro Jardim Catarina quando criminosos atiraram contra as equipes, gerando o confronto. Policiais do 35º BPM (Itaboraí) também atuaram no local.



Um agente ficou ferido de raspão e foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Ele já recebeu alta.



Um homem que, de acordo com os policiais envolvidos na ocorrência, seria o suspeito que abandonou o armamento, também deu entrada na mesma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde.



A corporação informou que um bandido fugiu e deixou para trás um fuzil, calibre 5,56, com 14 munições. O material foi apreendido e a ocorrência apresentada na 74ª DP (Alcântara).